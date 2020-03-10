Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de düzenleyeceği ortak devriye üzerine görüşmelerin başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı’nda başladı" denildi.

5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus Askerî Heyetlerin toplantısı Millî Savunma Bakanlığı’nda başladı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2020

5 Mart'ta varılan mutabakatta İdlib'deki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 tarihinde saat 00:01'den itibaren durdurulacağı, İdlib'de M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edileceği, güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntıların, Türkiye ve Rusya Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacağı belirtilmişti.

Mutabakatta ayrıca Türk-Rus ortak devriyelerinin 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacağı kaydedilmişti.

