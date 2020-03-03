Milli Savunma Bakanlığı istedi: Okullarda şehitlik ve gazilik övülecek...

Milli Savunma Bakanlığı, okullarda 'şehitlik ve gazilik' övgüsü içeren konferanslar verilmesini istedi, MEB harekete geçti.

Milli Savunma Bakanlığı, okullarda, "şehitlik ve gazilik" konularında konferans verilmesi talebini il milli eğitim müdürlüklerine iletti. Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, kent merkezlerinde bulunan ortaokullarda "şehitlik ve gaziliğin onurunu vurgulayan konferanslar düzenlenmek istendiği" ifade edildi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı’nca hazırlanan ve 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerde vatan, istiklal, şehitlik ve gazilik bilincini oluşturma yönünde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitimlere katkı sağlamak maksadıyla Türkiye genelindeki ortaöğretim okullarında Çanakkale Zaferi ve 18 Mart Şehitler Günü’nün anlam ve önemini içeren, şehitlik ve gaziliğin onurunu vurgulayan konferanslar verilecektir.”

OKULLAR BELİRLENDİ

İl milli eğitim müdürlükleri, Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen talep doğrultusunda ilçe milli eğitim müdürlüklerinin konferans için uygun olan okulların listesini bildirmesini istedi. Müdürlüklerden, “Acele” ibaresi ile gönderilen yazıda, “Konferansların verilmesine uygun nitelikte işitsel ve görsel yayın sistemi ile salonu olan okullar tespit edilerek, listelerinin müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir” denildi.