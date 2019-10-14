Milli Savunma Bakanı Akar: Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan harekat hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO ile ABD ile birlikte çalıştık. Bunun mümkün olmadığını görünce bir karar verdik, 9 Ekim'de uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin başarısıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan harekat hakkında bilgilendirdi.

Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, Tel Abyad ve Resulayn'ın kontrol altına alındığını söyledi.

Akar, şunları söyledi:

"Sayın genel başkana bilgilendirme yaptık. Görüşlerimizi paylaştık. Konuya birlikte müttefiklik ruhuna uygun NATO ile ABD ile birlikte çalıştık. Bunun mümkün olmadığını görünce bir karar verdik, 9 Ekim'de uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin başarısıyla devam ediyor. Tel Abyad ve Resulayn kontrol altında. Bizim için tek hedef teröristler. Kürt kardeşlerimiz için her türlü gayreti gösteriyoruz.

DEAŞ konusunda bir hapishane meselesi var. Bölgemizde tek DEAŞ hapishanesi var. Gittiğimizde YPG'liler tarafından boşaltıldığını gördük. Bunu da fotoğrafladık. Siviller konusunda hassasız. Her türlü gayreti gösteriyoruz."

Akar'ın saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği bildirildi.