Milli Savunma Bakanı Akar: F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire kanalında katıldığı “Talk to Al Jazeera” programında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle ABD tarafından F-35 programından çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım" dedi.

Türkiye’nin program ortaklarından biri olarak "üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdiğini" söyleyen Akar, “Biz de ABD başta olmak üzere ortaklarımızdan bizim bu sorumluluklarımızı yerine getirirken gösterdiğimiz bu hassasiyeti bize karşı da aynı şekilde göstermelerini beklemek hakkımız. Bizim de beklentimiz budur” dedi.

Akar, söyle konuştu:

“Zamanında S-400’ün yerine Patriot almak istedik başlangıçta ama bu mümkün olmadı. Mümkün olmayınca S-400’ü aldık. Herhangi bir şekilde F-35 de alınamazsa, bu bizim silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı. F-35’ler ülkemizin savunması ve güvenliği için önemli bir araç, silah. Bunu almak mümkün olmadığı taktirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım.”