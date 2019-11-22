Milli eğitimde 'silahlı eğitim' dönemi!

Milli Eğitim’de kurulan poligonda, ‘turnuva’ adı altında öğrenciler ve öğretmen silahlı atış talimi yaptı.

Osmaniye'ye bağlı Toprakkale'de Kaymakam Gürsel Temurci'nin onayıyla 11-15 Kasım tarihlerinde, “Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenlik Kupası” turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim turnuvayı, “İlçe Kaymakamlığımızın himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkezimizce düzenlenen, ‘Havalı Tabanca Atıcılık Öğretmenler Kupası'na tüm öğretmenlerimizin katılımını bekliyoruz” diye duyurdu.

ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN ATIŞTA

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Toprakkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin de bulunduğu binada atış için poligon kuruldu. Turnuvaya, ilçede görevli 44 öğretmen yarışmacı olarak katıldı. Öğretmenler, silahı eline alıp, öğrencilerin önünde hedefi 12'den vurma yarışına girdi. Yaşları, 11-14 aralığında öğrencilere de atış yaptırtılan turnuvada, bazı çocukların korkulu anlar yaşadığı görüldü.

Turnuva sonunda; Dağıstan Ortaokulu'ndan öğretmen Mehmet Yılmaz 73 puanla birinci, aynı okuldan öğretmen Metin Kırıktaş 71 puanla ikinci ve Şehit İbrahim Etiz Anadolu Lisesi'nden öğretmen Ömer Tut ise 70 puanla üçüncü olup, kupa almaya hak kazandı. Toprakkale İlçe MEM turnuva sonucunu resmi sitesinden, fotoğraf paylaşarak ve teşekkür ederek kutladı.

MİLLİ EĞİTİMDEN TEŞEKKÜR

Milli Eğitim yarışma sonucunu, “Tüm katılımcıları tebrik ederiz. Katkılarından dolayı Toprakkale Kaymakamımız Gürsel Temurci, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Durmuş Sağlam, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Burak Kısaoğlu, Mustafa Şeker, Ömer Gürsoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Kızıl, Müdür Yardımcısı Ali Bekirçavuşoğlu, Hakem Ahmet Nudai Oğraş ve emeği geçen herkese ilçe milli eğitim müdürlüğü olarak teşekkür ederiz” diye duyurdu.

'ÇOCUK İSTİSMARI'

Uzman Pedagog /Aile Danışmanı Soner Koşan, “Çocukların rol model aldığı öğretmenlerin silah kullanması ve iyi bir aktivite gibi birlikte yapılması çok yanlıştır. Bilişsel, ruhsal hassasiyet seviyesi yüksek ve manipülasyona açık yaşlardaki çocuklar ile silahları yan yana getirmek de bir tür çocuk istismarıdır” dedi.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Psikiyatrist Dr. Ayhan Akçan, “Milli Eğitim'de böyle bir eğitim kabul edilemez. Şiddet içeren görüntüler, çocuğun zihninde şiddeti normalleştirip özendiriyor. Hangi silah türü olursa olsun, amaç hedefi vurarak öldürmektir. Son derece riskli bir durum var. Soruşturma açılmalı ve bu işten hızla vazgeçilmelidir” diye uyardı.