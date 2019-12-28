Milli Eğitim ile Diyanet anlaştı: Diyanet Çocuk Dergisi, Arapça İlim Dergisi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müftülüklerin talebi üzerine Diyanet’in beş dergisinin reklamının ve abonelik işlemlerinin okullarda yapılması talimatını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan aralarında Diyanet Çocuk Dergisi ile Diyanet Arapça İlim Dergisi’nin de yer aldığı, yayıncısı olduğu toplam beş derginin tanıtımı için MEB’den yardım istedi.

İlçe müftülükleri, dergilerin ismini ve yıllık abonelik fiyatını içeren listeyi milli eğitim müdürlüklerine göndererek okullarda tanıtım yapılmasını talep etti.

DİYANET, KENDİSİNE YENİ ABONE OLARAK MEB PERSONELİNİ SEÇTİ

Her yıl ödeneğini katlayarak milyarlarca lira harcayan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin sermayesi dört katına çıkarılan Diyanet, kendisine yeni abone olarak MEB personelini seçti. Bakanlık da Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliğini artırma yoluna gitti.

MEB’e bağlı bütün okullarda Diyanet dergilerinin reklamı ve abonelik için çalışma başlatıldı. İlçe müftülükleri, “Diyanet Dergilerimizi Halkımızla Buluşturuyoruz” başlığı ile milli eğitim müdürlüklerine yazı göndererek okullarda Diyanet’in afişlerinin asılmasını, dergilerin MEB personeline duyurulmasını ve aboneliklerin müftülüklere bildirilmesini talep etti.

Müftülüklerin yazısında abonelik işlemlerine ilişkin çalışmanın gerekçesi, “görev yaptığı mahallin dini hayatıyla ilgili ihtiyaç ve sorunları tespit etmek, din hizmetlerini buna göre planlamak ve yürütmek” ifadeleriyle açıklandı.

Bu kapsamda Diyanet tarafından basılan süreli yayınlardan yıllık abonelikleri 72 TL olan Diyanet Aylık Dergi, 72 TL olan Diyanet Aile Dergisi, 60 TL olan Diyanet Çocuk Dergisi, 56 TL olan Diyanet İlmi Dergi ve 25 TL olan Diyanet Arapça İlmi Dergi’nin ücretleri belirtilerek afişlerinin okullara asılması istendi.

YAZI DOĞRULTUSUNDA HAREKET

Müftülükler, yıllık abonelik ücretleri karşılığında şahıs adreslerine tek tek dergilerin gönderileceğini belirtti. Ayrıca resmi yazıyla duyuru ile afişlerin ilçe merkezi ve köylerdeki okullara gönderilmesi, dergi abonesi olacak öğretmen, personel ve okulların da müftülüklere yönlendirilmesi istendi. Müftülüklerin taleplerini geri çevirmeyen il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de “Dergi Abonelik İşlemleri” başlıklı yazı ile okullara “yazı doğrultusunda hareket etmesi” talimatı verdi.