Milli Eğitim Bakanlığı bir gerici dernekle daha protokol imzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın halifelik hayali bulunan Sebilürreşad Derneği ile protokol imzaladığı ortaya çıktı. Protokolle okullarda etkinlik düzenleyecek dernek, çocuklara 'Sebilürreşad Elçisi' kartı ile 'Genç Asım' rozetleri dağıtacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), vakıf ve dernek görünümlü dinci yapılarla iş birliğine devam ediyor. Bakanlık son olarak Sebilürreşad Tarih Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği ile protokol imzaladı. Protokolün amacı adı "Mehmet Akif Ersoy" olan 440 okulda, "kutsal ve milli değerlere sahip çıkılması" ve öğrencilerin "milli şuur bilincini pekiştirmek" olarak açıklandı. Ayrıca öğrencilerin öğretim ve iş hayatında "Asım’ın izinden yürümelerini sağlamak" olarak belirtildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, protokol kapsamında bakanlık öğretmenler ve personelin görevlendirmesi, okullara ait tesisler ve toplantı salonlarında, atölye çalışmaları, konferanslar, tören ve kutlamalar için ücretsiz yararlanma imkânı sundu. Proje ile çalışma yürütülecek okulların Sebilürreşad tarafından bir iletişim ağı ile bağlanması, dernek tarafından hazırlanan materyallerin okullarda dağıtılması planlandı.

ROZET VE KART

MEB ayrıca projede yer alan okullarda "Genç Asım" rozeti ile içinde çeşitli indirim ve kolaylıklar sağladığı söylenen "Sebilürreşad Elçisi" kartının hazırlanmasına ve dağıtılmasına olanak sağlayacak. Ayrıca dernek proje faaliyetleri için dışardan sponsor katkısı sağlayabilecek. 2020-2021 ders yılı sonuna kadar imzalanan protokol tarafların onayı halinde bir yıl daha uzatılabilecek.

Projenin tamamlanmasının ardından MEB temsilcileri ile Ankara’da bir gala programı yapılacağı da vurgulandı. Projede yer alacak isimler, okullarda konferans verecek katılımcılar ise protokolde ayrıntılı olarak belirtilmedi.