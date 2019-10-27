Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin 'Bana kalsa '60 bin az, 80 bin olsun' derim. Bunun bir istatistiği var' açıklamasında bulundu. Selçuk, ücretli öğretmenliğin kalkması yönünde çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında Şubat ayında yapılacak öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk, "Öğretmen adaylarımız sanıyor ki ben oturuyorum bir masaya 20 bin, 40 bin, 60 bin yazıyorum. Bu, ülkenin genel ekonomik durumuyla, kabinenin kararıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sistemin kararıyla olan bir şey bu. Bana kalsa ben '60 bin az, 80 bin olsun' derim" dedi.

Selçuk, şöyle devam etti:

"Biz şuna bakıyoruz; 'Hangi alanda, kaç öğretmen ihtiyacımız var' diye. Bunun da bir istatistiği var. Bu yazılım diyor ki 'Senin haritanda şu kadar öğretmen eksiği var, şu branşlarda. Öncelikli olarak nicel açıdan ve coğrafi açıdan bölgesel olarak şuraya şu kadar öğretmen atanması gerekiyor' diyor. Burada bazı branşlar, örneğinedebiyat ile ilgili gerçekten az alım var. Edebiyat öğretmeni ile ilgili zamanında doyum fazlalaştığı için ihtiyacımız olmayan bir şeyi de almak istemiyoruz."

''ŞU TARİHTE ŞU RAKAM' DİYE AÇIKLAMA BEKLEMESİNLER'

"Kadrolu öğretmen sayısını artırmak istediklerini" söyleyen Selçuk, "Biz şu anda ücretli öğretmenlik kalksın, diye çaba gösteriyoruz. Nasıl kalkar? Kadrolu öğretmen sayısını artırarak. Bu neye bağlı? Ekonomik imkanlar doğrultusunda. Dolayısıyla benden 'Şu tarihte, şu rakam' diye bir atama sayısı beklemesinler. Biz imkanlara bakıyoruz, 'Ne yapabiliriz' diye sonra ortaklaşa bir şey çıkıyor. Ona göre de bir kararı duyuruyoruz. Şubat ataması için de böyle bir çalışma devam ediyor." diye konuştu.