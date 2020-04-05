Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 23 Nisan açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'Evden katılabileceğimiz bir program hazırlıyoruz' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl 100. yılı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında bir açıklama yaptı.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" diye yazdı.