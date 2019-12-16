Milletvekilleri 50 bin liralık posta giderine de göz dikti

Milletvekilleri posta giderleri için ayrılan 50 bin liralık ödeneği kullanmamaları nedeniyle söz konusu ödeneğin kendilerine 'temsil gideri' olarak ödenmesini istedi.

Milletvekillerinin posta giderleri için ayrılan ödenek tartışma konusu oldu.

Her yıl milletvekillerinin iki maaş tutarındaki posta giderini TBMM yönetimi üstleniyor. TBMM tarafından karşılanan ve yılda 50 bin liraya varan bu miktar için vekiller, “Kullanmadığımız miktarı bize temsil gideri olarak verin” önerisi getirdi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, bazı milletvekilleri 2019 yılı için 47 bin lira posta gideri hakkı olmasına rağmen, bunun büyük bölümünün kullanmadıklarını dile getirdi. Bazı milletvekilleri, bu yıl içinde sadece 5-10 bin liralık posta harcaması yapanlar olduğunu söyledi. Vekillere, bu hakkın kalan kısmının temsil gideri olarak kullanılması için yasal düzenleme gerektiği bilgisi verildi.

TEPKİ ÇEKER DİYE VAZGEÇİLDİ

Taslak olarak hazırlanan yasa maddesinin, çakar lamba düzenlemesinin de içinde olduğu yasanın içine konulması önerildi. Teklif hazırlandı, ancak AKP yönetimi ve TBMM Başkanlığı, bunun hem tasarruf tedbirlerine uymadığı hem de kamuoyu tarafından tepki çekeceğini dikkate alarak itiraz etti. Düzenlemeden son anda vazgeçildi.