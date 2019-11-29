MHP'yi eleştiren yerel gazeteciye saldırı

Gazeteci Metin Işık, Iğdır'da bir grubun sopalı saldırısına uğradı. MHP'li Yaşar Karadağ'a yönelik eleştirileri nedeniyle saldırıya uğradığı belirtilen Işık, kendisine saldıranlardan birinin Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı olduğunu söyledi.

Iğdır'da yerel bir haber sitesinin sahibi olan Metin Işık, sopalı bir grubun saldırısına uğradı.

Topçular Mahallesi Şair Fuzuli Sokak'ta 27 Kasım akşamı yaşanan saldırı iddiaya göre şöyle meydana geldi:

Metin Işık, akşam namazını kıldığı camiden çıkıp, bisikletiyle evine gitmek istedi. Yolu sopalı 15 kişilik bir grup tarafından kesilen Işık ağır biçimde darp edildi. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Işık, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavisinin ardından da karakola gidip, şikayetçi oldu. Saldırganlardan birinin daha önce kendisini tehdit eden Iğdır Ülkü Ocakları Başkanı Mutluhan Kaşkar olduğunu, diğerlerini ise tanımadığı belirten Işık, şunları söyledi:

"Camiden eve giderken kalabalık bir grupla karşıma çıkan Mutluhan Kaşkar, 'Nasılsın ağabey?’ deyip, silah çekti. Ardından da elindeki sopa ile vurdu. Ardından diğerleri de vurmaya başladı. En az 15 kişi vardı. Kafamda, sırtımda ve ayağımda yaralar vardı. Hastaneye gidip tedavi oldum, rapor aldım. Sonra karakola gidip, şikayetçi oldum. Yazdığım haberler birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğradım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum."

Söz konusu görüntülerde Metin Işık'ın, elleri sopalı bir grup tarafından yolunun kesildiği ve darp edildiği görülüyor. Videoda saldırganlardan birinin "Vur, vur" demesi de duyuluyor.

İşte o görüntüler;