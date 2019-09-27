MHP’nin Ankara’daki toplantısına ‘deprem’ iptali

MHP’nin Pazartesi günü Ankara’da yapacağı toplantı İstanbul’daki deprem gerekçe gösterilerek iptal edildi. Öte yandan pazartesi günü Başkent Hastanesi'ne kaldırılarak aynı gün taburcu olan MHP lideri Bahçeli'nin bugün de Ankara Şehir Hastanesi'nde ileri tetkikler yaptırdığı belirtildi.

MHP, 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da milletvekilleri ve il başkanlarıyla yapmayı planladığı toplantıyı İstanbul’daki deprem gerekçesiyle iptal etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı yazılı açıklamada “MHP yetkili kurullarıyla milletvekilleri ve il başkalarının katılımıyla 30 Eylül’de gerçekleştirileceği duyurulan toplantımız, 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaşanacak gündem yoğunluğu ve İstanbul’da yaşanan yer sarsıntılarının devam etmesi dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.

Yalçın erteleme kararının birkaç gündür İstanbul’da süren ve çevre 13 ili de etkileyen çeşitli büyüklükteki depremlerin bölge halkı üzerinde yarattığı menfi etkinin azaltılması için görevlendirilecek MHP yetkili kurul üyeleri ve bölge milletvekillerinin bu nazik zaman diliminde halkla dayanışma içinde olması gerektiği değerlendirilerek alındığını söyledi.

BAHÇELİ'NİN RAHATSIZLIĞI

Öte yandan pazartesi günü Başkent Hastanesi’ne kaldırılan ve aynı gün taburcu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün de Ankara Şehir Hastanesi kardiyoloji bölümüne giderek bazı tetkikler yaptırdığı belirtildi.

MHP’li Semih Yalçın Sözcü'ye yaptığı açıklamada Bahçeli’nin rahatsızlığının “ileri derecede üşütme” olduğunu belirterek “Doktorların istediği bazı ileri tetkikler oluyor. Bunun için ara ara hastaneye gidiyor. Bugün de gittiği doğrudur ancak işlemlerden sonra hastaneden ayrıldı. Şu anda evinde istirahat ediyor. Pazartesi günü parti genel merkezinde, salı günü de TBMM’de olacak” dedi.