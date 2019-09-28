MHP'lilerin saldırısına uğrayan CHP'li Avcı'dan açıklama: Kamera görüntüleriyle tespit edildi

CHP'li danışman Mücahit Avcı, Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından saldırıya uğramasına ilişkin açıklamada bulundu. Avcı, 'Saldırgan grubun iki gün boyunca ofisimin etrafında beni takip ederek saldırı planı yaptığını kamera görüntüleriyle tespit ettik' dedi.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yürürken düştüğü videoyu "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" notuyla paylaşan ve ardından MHP'liler tarafından tehdit edildiğini duyuran CHP'li Mücahit Avcı, Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından darp edilmişti.

Avcı saldırıya ilişkin bir açıklamada bulunurken, şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere Perşembe günü alçak bir saldırıya uğradım. Saldırgan grubun iki gün boyunca ofisim etrafında beni takip ederek saldırı planı yaptığını da kamera görüntüleriyle tespit ettik. Konuyu adli makamlara intikal ettirdik ancak bu kişiler buna rağmen serbest bırakıldılar.

Öncelikle bunun basit bir yaralama eylemi ya da kavga olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Bu planlı, organize bir saldırı olmakla birlikte belki de çevredeki insanların müdahalesi olmasa ölümle sonuçlanabilecek bir saldırıydı.

Bu grubun, sosyal medya üzerinden beni öldürmekle ve darp etmekle tehdit eden MHP’li yöneticilerin güdümünde olduğu da ortada. Asıl vahim olan ise bu tehdit mesajları tarafımca adli makamlara verilmesine rağmen hiçbir işlem yapılmaması ve bu saldırganların serbest bırakılmasıdır.

Ayrıca sosyal medyada yer alan saldırıya ait görüntüler de bu grubun içindeki kişiler tarafından çekilerek topluma fiziki ve psikolojik şiddet tehditi oluşturmak suretiyle dolaşıma sokulmuş olup bu paylaşımlar üzerinden tarafıma tehditler yöneltilmeye de devam edilmektedir.

Ülkemizde bir iç karışıklık yaratma arzusunda olan bu saldırganlar ve azmettiricileri ile hukuki mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimi, toplumu korku ve endişeye sevkederek baskı altına almak isteyenlere karşı dimdik ayakta olduğumu da herkesin bilmesini isterim."