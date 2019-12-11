MHP'li vekilden 'çakarlı araç' savunması: Mafya babalarının da var

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, vekil araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmesine yönelik tepkilere ilişkin, 'Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Bunun kime ne rahatsızlığı var' açıklamasında bulundu. Enginyurt Tanrı Dağı'nda 'uluduğu' video ile gündeme gelmişti.

Milletvekili araçlarına çakarlı geçiş üstünlüğü verilmesi tepki çekerken, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan ilginç bir savunma geldi.

"Devlet de kanun da böyle bir hakkı sunmuş, bunun kime ne rahatsızlığı var? Yani çakar kullanarak ne yaptık, araçların üzerinden mi geçtik, bir üstünlük mü kazandık? Hiçbir milletvekili çakarını yakarak gitmiyor" diyen Enginyurt, şöyle konuştu: "TBMM İçtüzüğü’nün beşinci maddesine göre milletvekillerine verilmiş yönetmelikte haktır. Yani milletvekilleri uzun yıllardır çakar zaten kullanıyorlardı. Dolayısıyla yönetmelik kanun haline getirildi. Kanun haline getirilirken de Türkiye’de 29 üst düzey bürokrata çakar kullanma hakkı verildi. Ama ilginçtir hiçbir bürokrat ‘Niçin çakar kullanıyor’ diye eleştirilmezken, milletvekili eleştiriliyor. Türkiye’de mafya babalarının çakarlı arabası var. Dört koruması var. Bu gündeme gelmiyor, milletvekili gündeme getiriliyor. Milletvekili yapmış olduğu siyasi görev dolayısıyla ister istemez muhalifleri tarafından her zaman saldırıya maruz kalabilir. Millet tarafından değil, siyasi muhalifleri ve muarızları tarafından sözlü saldırıya maruz kalıyoruz. Fiili saldırı oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na olmadı mı? Birçok milletvekiline Meclis’te bile saldırılmadı mı?