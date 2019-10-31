MHP’li Vahapoğlu'ndan Arınç’a KHK'li tepkisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, KHK ile ihraç edilenlere üzüldüğünü söyleyen Bülent Arınç’a ‘Yazıklar olsun’ dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın KHK’lerle işinden ihraç edilenlere yönelik açıklamalarına “Yazıklar olsun” diye yanıt verdi.

Bülent Arınç’ın “Benzinlikte pompa tutan bir Danıştay üyesini gördükçe acı duyuyorum” başlıklı söyleşisini paylaşan Vahapoğlu, Arınç'a hitaben “Anlaşılan, 15 Temmuz gecesi katledilen 251 Şehide, 3000 civarındaki Gazi’ye, bombalanan TBMM’ne, TC’nin yurtdışında yerlebir edilen itibarına vb.. üzülmüyorsun ve bağımsız yargı kararlarına saygı duymuyorsun ki bu lafları edebiliyorsun. Yazıklar olsun @bulent_arinc" diye yazdı.