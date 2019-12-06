MHP’li eski belediye başkanına yakalama kararı

Edremit’in MHP’li eski belediye başkanı Tuncay Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinin eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç hakkında, “zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma” suçlarından verilen 12 yıl 8 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.

Edremit ilçesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan avukat Tuncay Kılıç, görevde olduğu 1 Ekim 2012 günü zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve 2013 yılında şartlı tahliye kararı ile serbest bırakılmıştı. Yapılan yargılama sonunda eski belediye başkanına verilen 12 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Onama kararıyla birlikte Kılıç hakkında 20 Kasım günü yakalama kararı çıkarıldı. Polis ve jandarma firari Tuncay Kılıç'ı arıyor.

Kılıç geçen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Edremit'te yeniden MHP’den Belediye Başkan Adayı olmuştu. Kılıç, 1999-2004 ve 2009-2014 dönemlerinde Edremit Belediye Başkanlığı yapmıştı.