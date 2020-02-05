MHP’li Enginyurt: Kızılay Başkanı derhal tutuklanmalı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kızılay'ın Başkentgaz şirketinden aldığı 8 milyon dolarlık bağışın 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı'na göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın vergi kaçırmak suçundan tutuklanması gerektiğini belirtti.

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