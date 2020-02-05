MHP’li Enginyurt: Kızılay Başkanı derhal tutuklanmalı

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kızılay'ın Başkentgaz şirketinden aldığı 8 milyon dolarlık bağışın 7 milyon 925 bin dolarını Ensar Vakfı'na göndermesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın vergi kaçırmak suçundan tutuklanması gerektiğini belirtti.
soL - Haber merkezi
Çarşamba, 05 Şubat 2020 07:31
MHP’li Cemal Enginyurt, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ‘vergiden kaçınmak’ sözlerine tepki gösterdi.
Enginyurt, katıldığı KRT yayınında Kızılay Başkanı Kınık’ın tutuklanması gerektiğini belirtti.
Enginyurt’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Türk Kızılay’ı kesinle yıpratılmamalı. Kızılay’ın başındaki arkadaş Kerem Kınık diye biri ismini yeni duydum.
- 8 milyon dolarlık bir bağışın Ensar Vakfı’na gönderilmesini vergiden kaçınmak olarak ifade edecek birisi dünyanın herhangi bir ülkesinde olmuş olsaydı hemen tutuklanmış ve en az 10 yıl hapis almıştı.
- Türkiye’de de aslında bunun karşılığı vergi kaçakçılığı. Tutuklanması gerekir. Vergi kaçakçılığı yasalarımıza göre suç. Kerem Kınık derhal tutuklanmalıdır.
- Bu kişinin üzerine gidilmezse insanların hayırseverlik duyguları zedelenecek.
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