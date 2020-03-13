MHP'li belediye başkanı partisinden ihraç edildi

MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleriyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle partisinden ihraç edildi.

Düzce'nin Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Kadın Milli Voleybol takımının kıyafetleriyle ilgili yaptığı paylaşım sonrası kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu oy birliği ile Başkan Birol Şahin’i partiden ihraç etti.

Başkan Şahin sosyal medyadan yaptığı “Allah'u Teala'nın tesettürle ilgili bir ayetini paylaştığımdan dolayı MHP'den ihraç edilmem benim için bir onurdur, bir şereftir, benim için büyük bir belgedir. Beni ihraç edenler Allah'a ve halka nasıl hesap verirler onu bilemiyorum. Kararı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz belediye başkanı olarak görevimize devam ediyoruz. Allah bizimledir, halkımızın desteği yanımızdadır. Bizim bir davamız var, bu dava uğruna canımızı bile feda ederiz” dedi.