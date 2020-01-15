MHP'den 'Örtünün, vücut hatlarınız belli olmasın' diyen Şahin'le ilgili karar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 'Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür.' açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili sosyal medya hesabından çirkin bir mesaj paylaşan MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.

Son olarak kararlarını Twitter'dan duyuran Durmaz, ''Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür'' dedi.

Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin” ifadesini kullanmıştı.