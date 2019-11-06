MHP'den Erdoğan'a çağrı: Bülent Arınç susturulsun...

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 'KHK bir faciadır' diyen Bülent Arınç'ı hedef aldı, Erdoğan'a Arınç'ı susturma çağrısı yaptı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "KHK bir faciadır" diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'a tepki gösterdi.

Enginyurt, TBMM'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve Arınç'ın susturulmasını istedi.

Enginyurt, "KHK faciaysa bu KHK’yı ben yazmadım, ben de onaylamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum Bülent Arınç susturulsun artık. Arınç gibiler susturulmadığı sürece FETÖ ile mücadele 15 Temmuz şehitlerini incitmekten başka hiçbir işe yaramaz" dedi.