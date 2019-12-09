MHP'den beklenmeyen çıkış: RTE yediği hurmaları ifşaya mecbur kaldı

MHP MYK Üyesi İbrahim Çiftçi, Erdoğan-Davutoğlu kavgası için 'Bugünün hasımları, dünün ihanet ortakları kirli çamaşırlarını dökerken kendilerini de göstermeye başladılar. Görebilenlere!' dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’i “dolandırıcılık”la suçlamaya kadar varan kavgasına ilişkin MHP’nin yönetim kademesinden dikkat çeken bir çıkış geldi.

MHP’nin MYK üyesi İbrahim Çiftçi, Twitter hesabından Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Çiftçi, “Şecaat arz eden Merd-i Kıpti kendisini ortaya koymaya başladı.Bugünün hasımları, dünün ihanet ortakları kirli çamaşırlarını dökerken kendilerini de göstermeye başladılar. Görebilenlere!” dedi.

Çiftçi ikinci paylaşımında ise, “Serok Ahmet’i sahtekarlığın merkezine koyan RTE kendi yediği hurmaları da ifşa etmek mecburiyetinde kaldı. Cumhurbaşkanlığı Mazbatasını geciktirip AKP Genel Başkanlığına A:Davutoğlu’nu seçtirirken bu hukuksuzluğun temelini kendisi atmadı mı?” dedi.