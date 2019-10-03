MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin partisinden açıklama yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaların ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir açıklama yaptı.

Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

