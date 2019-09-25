MHP'den Akşener'e: Kan akmasına yol açabilecek kışkırtmalar tehlikelidir, ateşle oynuyorsun

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulundu.

"İP’in Müdire Hanımı uyarılarımızı dinlememekte, her defasında başta Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bütün yakın çalışma arkadaşlarını hedef tahtasına koymakta ve partimizi oy oranı üzerinden küçük düşürmekte ısrar etmektedir" diyen Yalçın, "Ülkücülerin elleri; iki cihanda da bu Felaket Kadın’ın yakasındadır" ifadesini kullandı.

Bu tahrikkâr ve tahripkâr gidişin sonunun yıkım, enkaz ve çukur olduğunu söyleyen Yalçın, şöyle devam etti: