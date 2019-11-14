MHP vekil Sazak’tan işkenceyi raporlayan avukatlara: ‘İt sürüsü’

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda gözaltına alınan HDP üyelerine dönük işkencenin gündeme gelmesi üzerine MHP’li Nurullah Sazak, avukatları hedef alarak “İt sürüsü gibi avukatları var” dedi.
Toplantıda, HDP’nin komisyon üyesi Meral Danış Beştaş'ın, İstanbul’da gözaltına alınan HDP Gençlik Meclis üyelerinin İl Emniyeti Müdürlüğünde işkenceye maruz kaldıkları iddialarını gündeme getirmesi üzerine AKP’li komisyon üyesi Oya Eronat ve MHP’nin komisyon üyesi Nurullah Sazak, işkence iddialarını reddetti.
HDP'li üyeler komisyonu protesto edip toplantıdan ayrıldı. HDP’lilerden özür dilemeyen Sazak ise sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.