MHP grup toplantısını 'görülen lüzum üzerine' erteledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yarın yapılacak grup toplantısının ertelendiğini duyurdu. Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle ara verilen MHP grup toplantıları son olarak 14 Ocak'ta yapılmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yarın yapılacağı belirtilen TBMM Grup Toplantısı'nın "görülen lüzum üzerine ertelendiğini" duyurdu.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi’nin yarın saat 11.00’de TBMM'de yapılması planlanan grup toplantısı, görülen lüzum üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. MHP grup toplantısının yapılacağı gün, daha sonra paylaşılacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle MHP'nin Meclis grup toplantılarına 9 Temmuz 2019'da ara verilmiş, 14 Ocak 2020'de yeniden başlanmıştı.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından katıldığı grup toplantısında bitkin görünen Bahçeli, "Duanın gücü ve doktorlarımızın dokunuşları ile buradayız. Son nefesimize kadar burada olacağız" demişti.



Semih Yalçın duyurusunda Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir açıklamaya yer vermedi.