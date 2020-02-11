MHP afetlere karşı 'şer ve belaların defi' için 41 kurban kestirdi

Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yenimahalle İlçe Başkanlığı, son dönemde Türkiye genelinde yaşanan afet ve kazalar nedeniyle, “şer ve belaların defi” için 41 kurban kestirdi.
Kesim için düzenlenen "törene" katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, konuşmasında “Türkiye’de son dönemlerde yaşanan felaketlerin son bulması” umuduyla düzenlenen kurban kesiminin kabul olması dileğinde bulundu.
Çetinkaya, Elazığ ve Malatya’da deprem, Van’da çığ ve İstanbul’da uçak kazası yaşandığını belirtirken, “Maalesef Suriye’de güvenlik güçlerimiz şehitler verdi. Allah bu acılardan bizleri muhafaza eylesin” dedi.
Konuşmaların ardından 41 kurban, dualar eşliğinde kesildi.