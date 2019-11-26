MGK sonrası açıklama: 'Harekat sürecek'

Erdoğan başkanlığında toplanan MGK sonrası yapılan açıklamada ‘harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği’ ifadesine yer verildi. Dün Milli Savunma Bakanlığı’nın basın bilgilendirme toplantısında askeri yetkililer harekatın sona erdiğini belirtmişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonra erdi. Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde “Barış Pınarı Harekatı”nın “amacına ulaşana kadar sürdürüleceği” kaydedildi.

MGK toplantısında harekatın “her veçhesiyle” değerlendirildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu vurgulanmıştır.”

Bildiride ayrıca “Suriye’de güvenli bölgenin tesisi amacıyla imzalanan mutabakatların tarafı ülkelerden, Tel Rıfat ve Münbiç bölgeleri dahil başlattıkları teröristten arındırma çalışmalarının bir an önce tammalanmasının beklendiği ifade edilmiştir” denildi.

Dün Milli Savunma Bakanlığı’nca düzenlenen basın toplantısında askeri yetkililerin "Barış Pınarı Harekatı sona ermiş durumda, bizim yaptığımız; harekat alanında keşif-gözetleme, mayın, EYP temizliği faaliyeti" dedikleri ifade edilmişti.

