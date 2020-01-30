MGK bildirisinde İdlib ve Libya mesajı

Yılın ilk MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride İdlib'de 'ilave tedbir' alınacağı mesajı verilirken, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilen desteğin sürdürüleceği belirtildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride, 2019 yılının güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ve 2020 yılının olası gelişmelerinin ele alındığı belirtildi.

Bildiride İdlib konusunda "Ülkemizin, özellikle Suriye’de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır" ifadesine yer verildi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmeye devam edileceği kaydedilen MGK bildirisinde "Türkiye’nin, Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin yanında, Libya halkı ile olan 500 yıllık dostluğunun bir gereği olarak, bu ülkede güven ve istikrarın hakkaniyete dayalı bir şekilde yeniden sağlanması hususunda, her alanda üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği belirtilmiştir" denildi.

MGK bildirisinde ABD'nin İsrail-Filistin planına ilişkin ise "Filistin ve Kudüs’e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir ‘ilhak planı' olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir" denildi.