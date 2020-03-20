Meyve ve sebzeler elle seçilemeyecek şekilde satışa sunulacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan koronavirüs salgınına karşı perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları yeni önlemleri açıkladı.

Buna göre market, manav ve pazar yerlerinde yaş meyve ve sebze satışı tüketicilerce seçilmeyecek şekilde satışa sunulacak, pazar tezgahları arasındaki mesafe "mümkün olduğunca" geniş tutulacak.

Yazılı açıklama yapan Bakan Pekcan alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

- Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak.

- Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.