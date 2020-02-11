Mevsimlik işçi ölü bulundu

Manisa'da fidanlıkta çalışan mevsimlik işçi İbrahim Doğan ölü bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Menemen- Manisa karayolu üzerindeki Muradiye Orman Fidanlığı'na saat 10.00 sıralarında gelen işçiler, arkadaşları İbrahim Doğan'ı kanepede hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 55 yaşındaki Doğan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda herhangi ize rastlanmayan Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna gönderildi.

2 çocuk babası Doğan'ın üç ay önce çalışmak üzere Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden Manisa'ya geldiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.