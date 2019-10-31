Metro Turizm'in otobüsü seyir halindeyken yandı, logolar kapatıldı

Artvin’in Hopa ilçesinde içinde yolcu bulunmayan seyir halindeki Metro Turizm otobüsü aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 05:00 sıralarında Hopa ilçe merkezinde meydana geldi. Terminale yolcularını bırakan Şaban Atak idaresindeki 34 BK 4981 plakalı otobüs, park alanına doğru seyir halinde olduğu sırada aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler otobüsü sardı.
Otobüsten inen sürücü Şaban Atak’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Hopa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangının ardından otobüsteki Metro Turizm logolarının gazete kağıtları ile kapatılması dikkat çekti.