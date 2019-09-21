Meteoroloji'den yağış uyarısı: Sıcaklık 6 ila 12 derece düşecek

Kuzey ve iç kesimlerde soğuk hava konusunda uyarıda bulunan Meteoroloji, sıcaklığın 6 ila 12 derece arasında düşeceğini duyurdu.

Yurdun bazı bölgeleri için yağış uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yağışın özellikle Karadeniz'in doğu bölgelerinde kendisini hissettireceğini duyurdu.

Kuzey ve iç kesimlerde yaşanacak olan soğuk hava konusunda da uyarıda bulunan MGM, sıcaklığın 6 ila 12 derece arasında düşeceğini tahminleri arasında ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in 2000 m ve üzeri dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ile Trabzon merkez ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ilçelerinde çok kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.