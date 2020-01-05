Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın Ege ve Marmara'da etkili olacağı söylenen fırtına nedeniyle uyarı yaptı. Rüzgarın hızının zaman zaman 105 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinde başlayacak fırtınanın hızının zaman zaman 105 kilometreye çıkacağı açıklandı.

Meteorolojinin uyarısı şöyle:

"Rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam, Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da ise gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir."

Öta yandan, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Geyikli'den Bozcaada'ya yarın ve salı günü, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise yarın yapılacak karşılıklı tüm seferler iptal edildi.