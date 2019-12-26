Meteoroloji'den çok sayıda il için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için yağış ve sel uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji, yağışlar sonucunda oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.