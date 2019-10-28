Mesrur Barzani'den Türkiye ziyareti

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’nin perşembe günü Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Barzani’nin Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceğinin kesinleşmediğini söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında yer alan haberlere göre IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’nin perşembe günü Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığı öğrenildi.

Ziyarete ilişkin IKBY'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Barzani’nin Türkiye ziyaretinin planlandığını ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceğinin kesinleşmediğini söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Kalın “Ziyaret planlanıyor, görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum. Aslında çok önceden planlanmış bir şeydi, son hadiseyle ilgili bir şey değil” dedi.