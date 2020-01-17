Merve Kaçmış'ın çalıştığı müzenin müdürü görevden uzaklaştırıldı

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde sözleşmeli arkeolog olarak görev yapan Merve Kaçmış'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan idari soruşturma kapsamında, müze müdürü E.Ö. ile 2 uzmanın görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.
İzinde gittiği memleketi Diyarbakır'da ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog 33 yaşındaki Kaçmış'ın mobbinge uğraması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan idari soruşturma başlatılmış, Kaçmış'ın geride bıraktığı notta, "Ben yapmadım, masumum. Her yerde kameralar var, izleyince göreceksiniz" ifadelerinin yer aldığı öğrenilmişti.