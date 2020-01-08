Mersin’in afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verildi

Mersin'de 2 kişinin yaşamını yitirmesine ve çok sayıda vatandaşın evsiz kalmasına neden olan sel felaketinin ardından kentin afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verildi.

Mersin’de yaşanan sel, hortum ve heyelanlar 2 kişinin yaşamını yitirmesi ile birçok ev ve işyerinin zarar görmesiyle sonuçlandı.

CHP’nin Mersin milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, kentin afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

'METREKAREYE EN AZ 170 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ'

CHP’li vekiller, "7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun"da yapılması için verdikleri değişiklik teklifinde, Mersin’de 06-07 Ocak 2020 tarihlerinde yaşanan yoğun yağışlarda metrekareye en az 170 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiğini belirterek şunlara yer verdi:

"Alınan tedbirler, yağışların afete dönüşmesini engelleyememiş, maddi hasarın yanında maalesef biri taşan derenin arabasını sürüklemesiyle diğeri heyelan nedeniyle evinin göçük altında kalmasıyla iki yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan afet sonucunda çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmış, bölgede yoğun olarak yapılan seracılık faaliyetleri afetten olumsuz etkilenmiştir."

Verilen kanun teklifinde hayvancılıkla geçinen çok sayıda vatandaşın ağıllarının zarar gördüğü ve birçok hayvanın da telef olduğu söylendi.

Sular altında kalan alanların önemli bir kısmının, DSİ yatırım programında bulunan ve ıslah edilmesi gereken ancak ödenek yokluğu gerekçesiyle yıllardır ıslah edilmeyen derelerin taşması sonucunda zarar görmüş olduğu belirtilen teklifte, “Vatandaşlarımızın afetten zarar görmesinde devletin sorumluluğunun da bulunduğu gözler önüne serilmiştir. Bu kanun teklifi ile Mersin ili ve çevresinin afet bölgesi ilan edilerek 06-07 Ocak 2020 tarihlerinde meydana gelen sel, heyelan, hortum gibi doğal afetler sonucunda evleri, işyerleri, malları, hayvanları ve tarım alanları zarar gören afetzedelerin yardım almaları amaçlanmıştır” denildi.

Teklif yasalaşırsa, Mersin afet bölgesi ilan edilecek ve kentte zarar gören vatandaşlara devlet desteği sağlanacak.