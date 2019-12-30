Mersin’i zehirleyecek tesise 500 milyon TL destek

Mersin'e yapılması planlanan ve bölgedeki havanın, suyun kirlenmesine neden olacak polipropilen fabrikasına AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 500 milyon TL'ye varan destek verilecek.

CFS Petrokimya aracılığıyla Mersin’de kurulacak 500 bin ton kapasiteli polipropilen üretim tesisi tartışmalara neden oldu. Ana Konteyner Aktarma Limanı'nın 11. Kalkınma Planı'ndan çıkarılmasının nedeni olarak söz konusu tesis gösteriliyor.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Konteyner Aktarma Limanı'nın Mersin’den kaçırılmasında, limanın kara bağlantısına kurulacak olan polipropilen fabrikasının payı olup olmadığını sordu. Cumhurbaşkanı kararı ile polipropilen tesisinin henüz ÇED raporu bile ortada yokken en az 500 milyon TL destekleneceğinin ilan edilmesini eleştiren Gökçel, “Niyetiniz, yandaşınızı kollamak için Mersin’i havasından da suyundan da etmek mi?” dedi.

MERSİN'İN KALBİNE ZEHİR FABRİKASI

Mersin’in havasını, suyunu kirletecek; yılda 500.000 ton kapasiteli plastik fabrikasının 385 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla teşvik edileceğini belirten Gökçel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sırf Mersin’i zehirlesin diye yandaşa kol kanat gerdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın bu ilgisinin neden kaynaklandığını soran Gökçel, "Sanayi Bölgeleri dururken, Mersin’in kalbine zehir fabrikası ısrarı neden? Konteyner Limanını, 11. Kalkınma Planında Mersin’den kaçırdınız. Sebebi, bu zehir fabrikası mı?” dedi.

BİNLERCE KİŞİ YAŞIYOR

Gökçel, 1/5000’lik planı göstererek limanın otobana ve demiryoluna bağlanacağı alanın zehir fabrikasına verilmesi durumunda Liman’ın yapılamayacağını söyledi. Şirketin istediği alanın yarısının sanayi alanı ve park, diğer yarısının ise Serbest Bölge’nin genişleme sahası olduğuna dikkat çeken CHP’li Vekil, "Doğusunda binlerce kişinin yaşadığı Karaduvar, Batısında Mersin’in can damarı serbest bölge. Kuzeyinde Çay, Çilek ve Özgürlük mahalleleri var. On binlerce insan yaşıyor burada" dedi.

Mersin’in kalbine zehir fabrikası kurulması için yapılan girişimleri eleştiren Gökçel, 10.Kalkınma Planında Mersin’e yapılacağı yazılan ancak 11. Kalkınma Planı'ndan çıkarılan Ana Konteyner Aktarma Limanı'nın Mersin’den kaçırılma gerekçesini sordu. Şehir planlarına işlenmiş olan Konteyner Aktarma Limanı'nın Anadolu’nun, Ortadoğu’nun, Türki cumhuriyetlerin ve İpek Demiryolunun, Akdeniz’e açılan kapısı olacağını söyleyen Gökçel, limanın TINA raporuna göre 4 milyon TEU kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük limanı olacağını belirtti.

Tesise Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak destekler şöyle: