Mersin'de polislerden 'terörle mücadele' eğitimi: İslamiyet'e göre giyinin

Yenişehir'deki Mersin Anadolu Lisesi'ne Terörle Mücadele ekibinden geldiğini söyleyen polisler, öğrencileri toplayarak, 'ülke için can vermenin güzelliğinden' bahsetti. Öğrencileri konferans salonunda toplayan polisler, çocuklara ayrıca 'İslamiyet'e göre giyinmezseniz, İslamiyet'e göre yaşamazsanız, örgütlerin hedefi haline gelebilirsiniz' dedi.

soL - Mersin