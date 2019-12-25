Mersin'de polislerden 'terörle mücadele' eğitimi: İslamiyet'e göre giyinin

Yenişehir'deki Mersin Anadolu Lisesi'ne "Biz terörle mücadele ekibiyiz" diyerek liseye gelen polisler, 9. sınıf öğrencilerini bodrum katındaki konferans salonunda topladı.
Polis ekipleri, "15 Temmuz'da can veren şehitler" ve "ülke için can vermenin güzelliğinden" bahsederek öğrencilerle açıklamalarda bulundu.
soL'un edindiği bilgiye göre polisler, "Devrim adı altında kurulan partiler, örgütler ve kendini devrim yapıyor zanneden vatan hainleri" gibi ifadeler kullandı.
Polislerden biri lisedeki 9. sınıf öğrencilerine, "İslamiyet'e göre giyinmezseniz, İslamiyet'e göre yaşamazsanız, örgütlerin hedefi haline gelebilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.