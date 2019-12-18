Mersin’de 39 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürüldü

Mersin’in Akdeniz ilçesinde 39 yaşındaki Emine D. eşi Habip D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’nde oturan Emine D. evinde, eşi Habip D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Habip D. olayın ardından kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde defalarca bıçaklandığı belirtilen Emine D.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Emine D.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Eşini öldürdükten sonra kaçan H.D. ise daha sonra yakalanıp gözaltına alındı.

