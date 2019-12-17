Merkez Bankası'nın taşınacağı bina belli oldu

Merkez Bankası, Gülen cemaatine finansman sağladığı gerekçesiyle 2016’da kayyum atanan Ak Yaka Grup’un İstanbul Ümraniye’de bulunan binasına taşınıyor. Binanın kirasının 700 bin TL olduğu iddia edildi.

Merkez Bankası 2016’da TMSF’ye devredilen Ak Yaka Grup’un Ümraniye’deki binasına taşınıyor.

ANKA’dan Bora Erdin’in haberine göre şirkete, geçen Ağustos ayında AKP Adalar Kurucu İlçe Başkanı Mahmut Çelik kayyum olarak atanmıştı. Binanın kirasının ise 700 bin TL olduğu iddia edildi.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ İNŞAATI BİTMEDİ

İhalesi 2014 yılında yapılarak başlanan İstanbul Finans Merkezi inşaatı henüz bitmedi. Bu arada birimleri Ankara’da bulunan Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınma kararı alındı. Karar, Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Binbir tarafından kurum içerisinde çalışanlarla da paylaşıldı.

15 Temmuz sonrasında yayımlanan KHK ile el konularak TMSF’ye devredilen Ak Yaka Grup’a ait bina Ak Yaka AVM ve Konut’un C Blok biriminde yer alıyor. El konulmadan sonra uzun süre inşaat haliyle bekleyen binanın hemen bitişiğinde ise Ant Yapı’nın Antasya isimli AVM, rezidans ve iş merkezinin olduğu karışık konut projesi yer alıyor.

TAŞINMA YENİ YILIN İLK HAFTASI BİTECEK

Yoğun bir inşaat mesaisinin olduğu binanın çevresinde çoğunlukla bankaların genel müdürlükleri bulunuyor. Alınan bilgiye göre taşınma yeni yılın ilk haftasında bitirilecek.

Mahmut Çelik, “FETÖ” bağlantılı olduğu gerekçesiyle TMSF’ye devredilen Faruk Güllüoğlu’na ait Baklavacı Güllüoğlu Gıda Şirketi’nin yönetim kurulu başkanlığını da yürütüyor.

KİRAYA ÇIKMASI CİDDİ BİR MALİYET OLUŞTURACAK

Merkez Bankası tarafından, 3 Aralık 2019 tarihli 52400 sayılı Yönetim Komitesi kararı ile bazı birimlerin İstanbul’a taşınması kararı alındı. Ocak ayı başı itibariyle kademeli olarak birimler İstanbul’a getirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da geçtiğimiz günlerde Meclis’teki bütçe görüşmelerinde, Merkez’in İstanbul’a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını açıklamıştı. Hali hazırda kendi binasının inşaatı devam eden Merkez’in öncesinde kiraya gelmesi ise ciddi bir maliyet oluşturacak.

MERKEZ BANKASI’NIN İNŞAATI 2020’DE BİTECEK

İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) inşa edilecek Merkez Bankası binası için TOKİ, 2017'de arsa satışı karşılığı gelir paylaşımlı yapım ihalesine çıktı. İhaleye en yükseği 1 milyar 725 milyon lira olmak üzere 2 teklif verilmişti. 55 katlı olarak tasarlanan binanın olduğu planda ofis, ticaret alanları ve otel yer alıyor. Bina bittiğinde 320 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek binası olacak. İnşaatları devam eden Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) binalarıyla birlikte Merkez Bankası'nın da yer alacağı finans merkezi yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerinde inşa ediliyor.

GENEL MÜDÜR TAŞINMAYI ÇALIŞANLARA İLETTİ

Karar Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Binbir tarafından çalışanlara iletildi:

“Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Piyasalar Genel Müdürlüğü için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da çalışma ofisi kurulması; bu birimlerde çalışanların 1 Ocak-30 Nisan 2020 tarihleri arasında belirlenecek takvim çerçevesinde çalışma ofislerine nakledilmeleri; İstatistik Genel Müdürlüğü, Ödeme Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü için 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere İstanbul'da çalışma ofisi kurulmasıyla yeterli sayıda çalışanların çalışma ofisine nakledilmeleri...

...İstanbul'da kurulacak çalışma ofislerinin bilişim ve destek faaliyetlerinin yürütülmesini teminen Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve Başkanlık Ofis Müdürlüğünden yeterli sayıda çalışanın İstanbul'da görev yapmak üzere nakledilmeleri uygun görülmüştür.”

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DA AK OFİS’E TAŞINDI

Yaklaşık iki ay önce Hazine ve Maliye Bakanlığı da aynı grubun binası olan Ak Ofis’e taşındı. Ak Ofis “FETÖ”nün finans yapılanması kapsamında el konulan Bank Asya’nın olduğu binaydı. İki kata yerleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı birimlerinin dışında Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türk Ticaret Bankası ve Albaraka Bank’ın birimleri de bu binada yer alıyor.

