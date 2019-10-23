Merkez Bankası'nın değerleme hesabı Hazine’ye aktarılabilir

Merkez Bankası yetkililerinin bütçe açığının kapatılmasına katkı için değerleme hesabının da Hazine’ye aktarılmasını görüştüğü öne sürüldü.

Bütçe açığının kapatılması için değerleme hesabının Hazine'ye aktarılacağı iddia edildi.

Bloomberg’in ismini vermek istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, bu değişiklik MB’nin gerçekleşmemiş kur farkı kazanç ve kayıplarını ‘izlediği degerleme hesabını gelir olarak’ muhasebeleştirmesine olanak verecek.

MB her yıl en büyük hissedarı Hazine’ye karının bir kısmını dağıtıyor.

Haberde, görüşmelerde ne kadar ilerleme kaydedildiği veya bir politika değişikliği olup olmayacağının henüz belli olmadığı belirtildi.

MB’nin 21 Ekim itibariyle yeniden değerleme hesabında 61.4 milyar lira (10.5 milyar dolar) bulunduğunu açıklamıştı.

Haberde, bu hesap değişikliği için yasal düzenleme gerektiği de belirtildi. Şu anki yasa, TL ve altın fiyatlarındaki değişime bağlı kazanç ve kayıpların ‘değerlendirme sürecine kar olarak eklenemeyeceğini ve gelir olarak tanımlanamayacağını’ öngörüyor.

Bu yıl MB düzenli temettü ödemesi ve bir defalık peşin olarak 80 milyar lira civarı bir miktarı Hazine’ye aktardı.