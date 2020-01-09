Merkez Bankası net rezervleri bir haftada 145 milyon dolar düştü

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 145 milyon dolar düştü.

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 145 milyon dolar düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 41 milyar 130 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 3 Ocak ile sona eren haftada 40 milyar 985 milyon dolara düştü.

Forex'in aktardığına göre Banka'nın brüt döviz rezervi ise bir haftada 3 milyar 287 milyon dolar düştü. Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 81 milyar 240 milyon dolar olan brüt rezerv, 3 Ocak ile sona eren haftada 77 milyar 953 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası altın rezervi 25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara yükselirken, toplam rezervi ise 106 milyar 319 milyon dolardan 105 milyar 422 milyon dolara indi.