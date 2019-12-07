Merkez Bankası İstanbul'a taşınıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Merkez Bankası yönetim komitesinin İstanbul'a taşınma kararı aldığı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması için karar alındı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, İYİP Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Merkez Bankası yönetim komitesinin aldığı 3 Aralık 2019 tarih ve 52400 sayılı taşınma kararını önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı.

Bu karara göre Merkez Bankası'nın adeta omurgasını oluşturan Araştırma ve Para Politikası, Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar, Piyasalar ile İletişim ve Dış İlişkiler genel müdürlüklerine de çalışan personelin tamamı, İstatistik, Ödeme Sistemleri ve Yapısal Ekonomik Araştırmalar genel müdürlüklerindeki personelin ise bir kısmı 1 Ocak-30 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul'da kurulacak çalışma ofislerine taşınacak.