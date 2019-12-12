Merkez Bankası faiz indirdi

Merkez Bankası politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 12 seviyesine çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 200 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 12 seviyesine çekti.

TCMB Temmuz, Eylül ve Ekim toplantılarında politika faizini toplam 1000 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 14'e çekmişti.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada enflasyon beklentilerinde "genele yayılan bir düzelme" gözlendiği belirtilerek "Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir" denildi.