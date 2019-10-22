‘Merkez Bankası Başkanı, Halkbank iddianamesinin ardından ABD’deki toplantıya gidemedi’

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın, Halkbank iddianamesi nedeniyle ABD'de düzenlenen Uluslararası Para Fonu toplantısına katılmaktan mecburen vazgeçtiğini öne sürdü.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının gündemini basın mensuplarıyla paylaştı. Öztrak, ABD Başkanı Donald Trump’ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektuptan ABD’deki Halkbank iddianamesine, Diyarbakır’da gözaltına alınan belediye başkanlarına kadar gündemdeki konular hakkında partisinin görüşlerini aktardı.

‘MERKEZ BANKASI BAŞKANI ABD’DEKİ TOPLANTIYA GİDEMEDİ’

Öztrak, ABD’nin Halkbank’a yönelik ‘kara para aklama’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘İran ambargosu’nu delme suçundan iddianame hazırlanmasına değindi. Öztrak, Halkbank dosyasında Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın isimlerinin doğrudan geçtiğini belirtti. Öztrak’ın Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın Halkbank dosyasının açıldığını duymasının ardından ABD’deki Uluslararası Para Fonu toplantısına katılmaktan vazgeçtiğini iddia etti. Öztrak, “Daha doğrusu gidemediler. Böyle bir şey tarihimizde ilk kez yaşanıyor” dedi.

TRUMP’TAN BAŞKASIYLA OTURMAM DEMİŞTİ

Öztrak, “Onurumuz zedeleniyor. Vatandaşlarımızın AK Parti Genel Başkanı’na yönelik en ufak eleştirisine ‘cumhurbaşkana hakaret’ten dava açılıyor. Trump’ın hakareti sineye çekiliyor. Erdoğan’a en baştan beri ‘Orta Doğu bataklığına girme’ dedik. ‘Ben Trump’tan başka biriyle oturmam’ diyen Erdoğan, Trump’ın yardımcısı ile 1 saat 10 dakika konuştu. ABD, YPG terör örgütüne vekâleten masaya oturdu. Uluslararası haber ajansları da bu görüşmeler esnasında YPG’nin ABD ile kesintisiz görüştüğünü söyledi. Bu görüşmeler için ABD yetkililerine bir telefon ve oda tahsis edilmiş” ifadesini kullandı.

Öztrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu arada hayırlı olsun, Yüksek İstişare Kurulu’ndan bir üyenin damadı FETÖ’den beraat etti. Bu işlerde ensesi kalan olanlar bundan sıyrılıyor; olan fakir fukaranın evlatlarına oluyor. Saray teröristlerin vekilleri ile 13 maddelik anlaşma imzaladı. ABD, ‘Dur’ dedi, durdular. Trump ateşkes olduğunu söyleyip duruyor. Büyük Orta Doğu Projesi Eş Başkanı olarak kendisine ne talimat verilirse onu yapıyor. Saray iktidarı ABD ile Rusya arasında pinpon topuna dönmüş durumda. Devlet aklı Saray iktidarında buhar olup uçtu. İnsanımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabileceğine güvenemiyoruz. Bunların bir dediği bir dediğini tutmuyor."

"Erdoğan’ın Trump ve Putin’e duyduğu sevgi çok derin. Yarın Putin’in yanına gidiyor, bu sefer de herhalde Putin’i özledi. İşler yolunda giderse çok sevdiği Trump ile kasım ayında görüşecektir. Bu bataklığı aşmanın en kestirme yolu Şam ve Ankara arasındaki yoldur.”

SEÇİLMİŞLERİN APAR TOPAR GÖZALTINA ALINMASI YANLIŞTIR

“Bugün demokrasimiz açısından sıkıntı gördüğümüz bir olay yaşadık. 31 Mart’ta seçilen belediye başkanları görevden alındıktan sonra gözaltına alındı. Suçüstü yapılmadan veya kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan seçilmiş belediye başkanlarının apar topar gözaltına alınması demokrasi açısından yanlıştır. “

KAYINPEDER İSTİYOR, DAMAT MİLLETİN KASASINDAN VERİYOR

“Bir iktidar bir milletin sıkıntılarına bu kadar mı bigane kalır? 40 milyar dolar daha harcamaktan bahsediyorlar. Kayınpeder istiyor, damat milletin kasasından veriyor. TBMM’nin bütçe yapma hakkı da havada öylece sallanıyor. Saray’ın bütçesinde millet yok yandaş var. Batan geminin mallarını sağa sola peşkeş çekerken keman sesi ile milleti oyalamaya çalışıyorlar."

"BOTAŞ’ından THY, Eti Madeni’ne kadar elindeki kamunun varlıklarını dışarıya rehin veriyorlar, onunla da borçlanıyorlar. Bu borçları millete mi harcıyorlar, hayır. Aldıkları borçlarla kendi yandaşlarını kurtarıyorlar. Sonra da Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a peşkeş çekiyorlar. Hem Katar ordusuna fabrikanı peşkeş çekeceksin sonra da ‘Ey Arap ligi’ diyeceksin."

"Haydarpaşa ve Sirkeci garlarını yandaşa vermek için her yolu deniyorlar. Bu beyler bu mirası iç etmek istedikleri için İBB’nin ihaleye girmesini engellemeye çalışıyorlar. Haydarpaşa ve Sirkeci garları tarihimizdir, kültürümüzdür. AK Parti’nin işi başına aldıklarından beri 469 milyar dolar faiz ödendi. Millet tefecilerin eline düşmüş durumda. Senet tutarı yüzde 29 artmış. Karşılık çek de yüzde 37 artmış. Çiftçilerimiz borç yüzünden ya hapse ya da mezara giriyor. Devletin borcu var, her çiftçi ailesinin devletten 67 bin lira alacağı var. Çiftçiyi ve tarımı bu bataktan çıkarın. Ülkeyi uçurumdan aşağı yuvarladılar."