Merkez Bankası anketi sonucu açıklandı, dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi 10,06'ya, dolar/TL kuru için beklenti ise 6,45'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Şubat ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,01 iken, bu anket döneminde yüzde 10,06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 9,61 oldu.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,41 TL iken, bu anket döneminde 6,45 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,51 TL olarak gerçekleşti.