Merkel'den 'güvenli bölge' ve dörtlü zirve açıklaması

Almanya Başbakanı Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı dörtlü bir zirveye karşı çıktığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Merkel, Alman parlamenterlere yaptığı konuşmasında, İdlib'deki gelişmeleri de değerlendirdi.

Rusya ve Suriye'ye bağlı güçlerin ortak bir operasyon yürütmesi nedeniyle bölgede durumun karmaşık bir hâl aldığını öne süren Merkel, Türkiye'nin görevinin ise İslamcı savaşçıları silahsızlandırmak olduğunu, ancak bunu başarmanın güç olduğunu söyledi.

YUNANİSTAN DAHA İYİ ÇALIŞIYOR

Türkiye'nin sınırı açmasına ilişkin de konuşan Merkel, Avrupa Birliği sınırlarının korunması gerektiğini söyledi. Bulgaristan'ın sınırında güvenliği sağladığını belirten Merkel, Yunanistan'ın da sınırı korumak 2015'e kıyasla daha iyi çalıştığını söyledi.

GÜVENLİ BÖLGE VURGUSU

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Merkel bölgede yaşanan insani felaketin önlenmesi için uluslararası toplumla güvenli bölge kurulmasının gerekli olduğunu söyledi. Aktarılanlara göre, Merkel ancak bunun Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin varlık gösterdiği tartışmalı alanların güvenli bölge ilan edileceği anlamına gelmediğini de söyledi.

PUTİN İSTEMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı dörtlü bir zirveye karşı olduğunu belirten Merkel, kendisinin böyle bir zirveye hazır olduğunu defalarca vurguladığını söyledi.