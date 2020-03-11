Merkel: Koronavirüs nüfusun yüzde 70'ine bulaşabilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede nüfusun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüse yakalanabileceğini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, partisinin meclisteki grup toplantısında ülkede nüfusun yüzde 60 ila 70'inin koronavirüse yakalanabileceğini dile getirdiği bildirildi.

Berlin Charite Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten, sürecin iki yıl ya da daha uzun bir süre alabileceği uyarısında bulunmuştu. Koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve kullanılmaya başlanmasının bir-bir buçuk yıl alacağı tahmin ediliyor.

Alman haber ajansı dpa'nın toplantıya katılan çevrelere dayandırdığı habere göre Merkel, gerekli olmayan tüm etkinliklerin ertelenmesi gerektiğini belirterek "Futbol maçlarının seyircisiz oynanması bu ülkede başımıza gelecek en kötü şey olmaz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı'nın tavsiyesi üzerine pek çok eyalette bin kişiden kalabalık katılımlı etkinlikler ertelenmiş ya da iptal edilmişti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Alman hükümeti koronavirüsün yayılmasını önlemek üzere alınacak önlemler için bir milyar avroya varan ek kaynak ayırmaya hazırlanıyor. Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) meclis grup başkanı Ralph Brinkhaus, paranın araştırma ve donanım gibi kalemlere harcanacağını belirterek "Parlamento olarak da elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Sağlık Bakanı, sağlık kurumları koronavirüse karşı neye ihtiyaç duyuyorlarsa sahip olacaklar. Federal Meclisin bu mesajı tüm açıklığıyla vermesi gerekiyor" diye konuştu.