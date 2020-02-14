Meral Akşener'den istifalarla ilgili açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinden istifa eden 4 milletvekili hakkında açıklama yaptı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinden istifa eden milletvekillerine dair yaptığı açıklamada "Bizim Tuğba hanımla beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP'ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı. Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Parti'ye geçti" dedi.

İYİP Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuba Vural Çokal, dün gece Twitter'dan yaptığı açıklamalarla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Akşener "Dün istifa eden Tuğba hanımın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle istifa edeceğine dair bir konuşma yapmadı. O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğu" diye konuştu.